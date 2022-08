Stecken Sie die Grenzen Ihrer eigenen Job-Spielwiese neu ab

Beobachten Sie sich über den Tag. Wann tun Sie etwas, das wirklich in Ihrer Verantwortung liegt und wann halsen Sie sich aus Neugierde, Angst oder Nettigkeit zusätzliche Arbeit auf? Was würde geschehen, wenn Sie ausschließlich Ihre Aufgaben erledigen, statt den ganzen Laden zu schmeißen? Es geht nicht darum, dass Sie ab sofort Dienst nach Vorschrift schieben – dafür lieben Sie Ihren Job zu sehr. Treffen Sie bewusste Entscheidungen, was Sie über Ihre eigenen Aufgaben hinaus übernehmen und was auch nicht mehr Ihr Job sein sollte.

Schaffen Sie Klarheit und zeigen Sie Konsequenzen auf

Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie den Job für zwei erledigen – auch wenn es Ihnen Spaß macht. Sprechen Sie im Team und mit Ihrer Führungskraft offen und lösungsorientiert über die aktuelle Situation. Was muss im Tagesgeschäft erledigt und was kann in Projekten verschoben werden? Wie kann die Arbeitsmenge im Team neu aufgeteilt und auf welche Tätigkeiten kann womöglich ganz verzichtet werden?