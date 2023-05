So erreichen Sie gegenseitiges Zuhören

Selbst, wenn Sie mit dem Schwätzer vereinbaren, dass jeder dieselbe Redezeit bekommt, würde er immer noch nicht aktiv zuhören, sondern sich noch während Sie sprechen bereits zurechtlegen, was er gleich sagen will. Dem können Sie entgegensteuern, indem Sie vereinbaren, dass das Gegenüber, nachdem die eine Partei fertig gesprochen hat, in eigenen Worten wiederholt, was verstanden wurde.

Spiegeln Sie Ihr Gegenüber

Ich hatte einst ebenfalls so einen geschwätzigen Kollegen. Als er wieder einmal nicht aufhörte zu reden, sah ich auf die Uhr und hörte ihm besonders aufmerksam zu. Ich nickte anerkennend zu dem, was er sagte, hob im richtigen Moment die Augenbrauen. So signalisierte ich ihm mein aufmerksames Zuhören. Es dauerte 17,5 Minuten, bis er seinen Monolog irritiert unterbrach. Ich paraphrasierte, was ich gehört hatte und erbat mir dann dieselbe Redezeit, die er soeben in Anspruch genommen hatte. Und dann fing ich an. Der Kollege hat den Wink verstanden. Fortan half es, wenn ich die Augenbrauen hob, dann nahm er sich zurück. Er bat mich später sogar ihn, zu unterstützen, um besser zu kommunizieren. Der Kollege hatte auch unschätzbare Stärken – er war ein genialer Mathematiker.