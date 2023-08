Alexander, 42 Jahre, fragt: »Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung in einem mittelständischen Unternehmen. Seit wir über eine bedeutsame Investition diskutieren, reagiert ein Kollege auf meine Impulse ungewohnt aggressiv. Ich kann darauf nicht angemessen reagieren und erstarre. Wenn die Diskussionen am eigentlichen Thema vorbeigehen, nehme ich das deutlich wahr. Aber in diesem angespannten Klima fällt es mir schwer, mich konstruktiv zu beteiligen. Obwohl es ja gerade jetzt wichtig wäre! Wie kann ich mich in dieser wesentlichen Phase wieder einbringen?«