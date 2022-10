No-Gos

Lernen Sie die No-Gos im Streitgeschehen kennen. Das können so banale Sätze sein wie: »Ist doch nicht so schlimm« oder »Beruhigen Sie sich doch«. Diese oftmals unbewusst gesagten Sätze deuten an, man hätte gar nicht das Recht, sich aufzuregen. Sie sind eine Bewertung der Situation und führen eher dazu, dass man sich noch mehr aufregt, weil man sich nicht verstanden fühlt.

Lernen Sie zuerst sich und Ihre Reaktionen kennen – dann den Gegner

Vielleicht möchten Sie sich einen Steckbrief, eine Liste, anlegen und notieren, worauf sie reagieren.