Liebe Christiane,

da hat Ihr Kollege ganz offensichtlich nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, was Sie ihm versucht haben zu vermitteln: Ein Nein zu Treffen im Büro und erst recht außerhalb. Ihre dezenten Hinweise hat er ignoriert. Was für eine unangenehme Lage für Sie. Aus einem kollegialen Pausenkontakt entsteht nun eine Situation, in der Sie sich zunehmend belästigt fühlen.