Das erinnert mich sehr an die Diskussionen zu Studentenzeiten in WGs, wer denn nun das Bad putzt oder in der Küche den Abwasch machen soll. Wir müssen es uns zur Aufgabe machen, soziales Verhalten und Rücksichtnahme wieder neu zu lernen. Was schon im privaten Umfeld oft schwer ist, bekommt im beruflichen Kontext noch eine zusätzliche Dimension. Da Sie auch Kundenkontakt haben, geht es nicht nur darum, dass sich die Teammitglieder und Sie wohlfühlen, sondern auch, wie Sie Ihren Bereich nach außen präsentieren.