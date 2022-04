Projektmanager Mesut, 43 Jahre, fragt: »Nach einem Jobwechsel bin ich kein Chef mehr. Nun habe ich folgendes Problem: Ich vermisse bei einigen Führungskräften das Wirgefühl und Menschlichkeit im Miteinander. Einigen fehlt es komplett an Empathie. Wie geht man mit solchen Vorgesetzten um? Ich bin nun die Person, der die Kolleginnen und Kollegen ihre Sorgen anvertrauen. Auch wenn das in Ordnung ist für mich: Das kostet Kraft und Zeit. Wie redet man mit Menschen, die führen sollen, aber kaum Empathie zeigen?«

Lieber Mesut,

an Ihnen scheint eine gute Führungskraft verloren gegangen zu sein. Das ist sehr schade, denn diese werden jetzt und künftig gebraucht! Ihren Frust kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe selbst schon mehrfach in ähnlicher Situation gesteckt. Zunächst einmal hilft ein Verständnis für Vorgesetzte, die nicht so ticken wie wir: Was sind die Gründe dafür? Als Mitarbeiter ist es zwar nicht Ihre Aufgabe herauszufinden, warum eine Führungskraft sich so verhält, wie sie sich verhält. Es kann aber den Frust lindern und helfen, den Zwiespalt mit klaren Augen zu sehen.