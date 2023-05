Es war ein spektakulärer Coup. Die drei Meisterdiebe waren in die Schatzkammer des Königs eingedrungen und hatten die wertvollen Diamanten gestohlen. Weit kamen sie mit ihrer Beute allerdings nicht. Einem Wächter am Stadttor fielen die drei Männer mit dem großen Sack auf – und so landeten sie vor Gericht. Ihnen droht nun eine lange Kerkerhaft.