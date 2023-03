Bewerten und interpretieren Sie nicht

Was Sie hören, sind Meinungen und Sichtweisen, diese sollten Sie in einem Klärungsgespräch nicht kommentieren oder gar bewerten. Auch etwas hineinzuinterpretieren, was Sie verstanden haben, ist nicht konstruktiv.

Versichern sich, ob Sie richtig verstanden haben

»Ich möchte sichergehen, ob ich folgendes richtig verstanden habe …« ist der wichtigste Satz in diesem Kontext. Wenn Sie dem Kollegen, der bereits länger in Ihrem Unternehmen ist, zuhören und mit ihm in einen Dialog auf Augenhöhe treten, dann füllen Sie Ihre Position aus. Führen Sie das Gespräch souverän und klar. Sie haben nicht geschrieben, dass er mit Ihnen als »Leithammel« ein Problem hat, sonst würde ich Ihnen zu einem anderen Weg raten. So müssen Sie Ihre Führungsrolle ausfüllen.