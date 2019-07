Mittagsschlaf im Büro Arbeiten Sie noch oder schlafen Sie schon?

Arbeitgeber sollen ihren Mitarbeitern längere Auszeiten zur Mittagszeit ermöglichen. Das fordert zumindest der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB): "Bei einer Hitzewelle brauchen wir auch in Deutschland eine Siesta", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach der "Saarbrücker Zeitung".

Dabei gehe es vor allem darum, "tatsächlich für einen längeren Zeitraum abzuschalten", sagte Buntenbach. Bei Hitze müssten Arbeitgeber besonders dafür sorgen, dass die Beschäftigten zur Ruhe finden könnten. "Da helfen zum Beispiel Ruheräume, in denen sie auch einmal für eine Stunde die Augen schließen können."

Alfred Wiater von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin hält diesen Vorschlag für sinnvoll: "Nach sogenannten Power Naps, also kurzen Nickerchen, fühlt man sich körperlich fitter. Außerdem kann man im Schlaf verarbeiten, womit man sich zuvor beschäftigt hat."

Ein Mittagsschlaf lohne sich für Arbeitnehmer immer, egal zu welcher Jahreszeit. Allerdings: "Hohe Temperaturen machen träge, viele schlafen während der heißen Nächte nur sehr schlecht ein und durch. Das Bedürfnis nach Mittagsruhe kann im Sommer also noch einmal größer sein."

Schlafforscher Wiater zufolge sollte die Mittagspause dabei nicht länger als 20 oder 30 Minuten dauern, damit man nicht in einem Tiefschlaf versinkt: "Ein Mittagsschlaf ist immer nur dann sinnvoll, wenn man in der Nacht zuvor genug und lange geschlafen hat." Ansonsten gerate der Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinander, man werde schlaftrunken und die anschließende Arbeit falle schwerer, so Wiater. Der beste Ort für ein Nickerchen: "Ein ruhiger Raum, gedimmtes Licht, eine Liege."

