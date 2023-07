Während ich lernte wie ein Blöder, fand ich tatsächlich eine Vertretungsstelle als Französischlehrer – an der Ryaskola im Göteborger Stadtteil Biskopsgården. Von diesem Viertel hatte ich bis dahin noch nie gehört. Mein Zuhause, das war das Göteborger Stadtzentrum, in dem es fast schon grotesk sauber ist. Wo Teslas oder Riesenelektrovolvos an einem vorbeisausen und am Zebrastreifen halten, sobald jemand auch nur die Absicht haben könnte, die Straße zu überqueren. Ob diese Autos eine Hupe haben, weiß ich nicht. Ich glaube, in Göteborg wird weniger in einem Jahr gehupt als in Paris in einer Minute.