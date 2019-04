Es klingt wie ein Traumjob für Faulenzer: In den Tag hineinleben, dicke Bücher lesen, endlos Netflix gucken, weder einkaufen noch Wäsche waschen und schon gar nicht arbeiten müssen. All das in der Horizontalen. Im Bett. Und dafür auch noch entlohnt werden. Mit 16.500 Euro.

Doch das lässige Abhängen ist streng reglementiert. Die amerikanische und die europäische Weltraumbehörde suchen derzeit nach zwölf Frauen, die sich im Dienst der Wissenschaft hinlegen - und 60 Tage lang nicht mehr aufstehen.

Die "Bettruhestudie" von Nasa und Esa soll die Auswirkungen von Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln untersuchen. Dafür müssen die freiwilligen "terrestrischen Astronautinnen" zwei Monate lang in einem Bett liegen bleiben, das mit dem Kopfende um sechs Grad nach unten geneigt ist.

Geduscht wird im Liegen

Während der 60 Tage dürfen die Probandinnen weder aufstehen noch sich im Bett hinsetzen. Ein Kopfkissen gibt es nicht. Ausnahmen auch nicht. Weder zum Essen noch zum Waschen können die Frauen das Bett verlassen.

Geduscht wird im Liegen, auf einer Plastikpritsche, auf die die Frauen gerollt werden - auch hier natürlich mit dem Körper in Sechs-Grad-Neigung. Statt die Toilette zu besuchen, müssen die Frauen ihr Geschäft mit einer Bettpfanne oder einer Urinierhilfe erledigen.

Je mehr potenzielle Bewerber über das Experiment erfahren, desto mehr dürfte sich die Vorstellung vom leicht verdienten Geld allerdings in die dumpfe Vorahnung eines körperlichen und psychischen Extremabenteuers verwandeln.

Naja, zumindest ist erlaubt, dass die Frauen ihre Position variieren: Sie dürfen auf dem Bauch, dem Rücken oder in Seitenlage liegen. Minimale Abwechslung in einem monotonen Alltag. Ein Forscherteam und mehrere Ärzte überwachen die Frauen bei dem Experiment.

Pfannkuchen gegen die Monotonie

Gleichzeitig werden Luftfeuchtigkeit und Temperatur während der 60 Versuchstage konstant gehalten und Ernährungswissenschaftler stellen den Speiseplan zusammen, um sicherzustellen, dass die Frauen mit allem versorgt werden, was sie brauchen - ohne dass sie zu- oder abnehmen. Es werde schon mal "Pfannkuchen oder Süßigkeiten" geben, um die Monotonie zu durchbrechen, sagt Friederike Wütscher vom Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin.

Auf der Website umgarnen die Raumfahrtmediziner potenzielle Probandinnen mit Sätzen wie: "Beeindrucke Freunde und punkte bei Arbeitgebern mit Disziplin und Durchhaltevermögen".

Die Frauen könnten die Bettruhe auch als eine kreative Auszeit nutzen. Sie könnten eine Sprache lernen oder sich über ihre Zukunft Gedanken machen: "Während der Studie kannst du dir in Ruhe darüber klar werden, welche Ziele du künftig erreichen willst." Wahrscheinlicher dürfte es sein, dass sich die Teilnehmerinnen auf dem Monitor über dem Bett dem binge watching sämtlicher Serienerfolge der vergangenen Jahrzehnte hingeben.

Die Studie beginnt Anfang September und dauert insgesamt 89 Tage. Die 60 Tage Bettruhe sind umrahmt von 15 Tagen Eingewöhnungsphase und 14 Tage Erholung und "Astronauten-Reha", in denen die Teilnehmerinnen wieder fit für den Alltag gemacht werden. Dafür gibt es die 16.500 Euro Aufwandsentschädigung. Gesucht werden gesunde Nichtraucherinnen zwischen 24 und 55 Jahren, die gut Deutsch sprechen können. Die Mail-Adresse für die Bewerbung: probanden-bit@dlr.de

Die Wissenschaftler wollen mit der Studie herausfinden, wie ein Aufenthalt im All den menschlichen Körper verändert. Durch die geringere körperliche Belastung wegen der Schwerelosigkeit werden Muskeln und Knochen abgebaut. Körperflüssigkeiten verschieben sich in Richtung Kopf. Das wird durch die Neigung der Betten simuliert.

Die Ergebnisse sollen den Wissenschaftlern dabei helfen, effektivere Gegen- oder Präventivmaßnahmen zu entwickeln, damit Astronauten auf der Raumstation nicht den Großteil ihres Tages mit Sport verbringen müssen.

Nach Aussage der US-Weltraumbehörde Nasa sind Bettruhestudien vor allem für Menschen interessant, die ihr Leben verändern wollen und die sich aus ihrem Alltagsleben problemlos ausklinken können.

"Wenn Menschen einmal auf dem Mars gehen oder lange Zeit im All leben", berichtet die Behörde, "dann geschieht dies zum Teil dank des Einsatzes der Bettruhe-Probanden." Ein idealer Weg also, Ruhm und Ehre auf relativ bequeme Weise zu erlangen. Ob Ruhm, Ruhe oder Reichtum - bis jetzt sind mehr als 15.000 Anfragen beim Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin eingegangen.

Der Lohn für die 1440 Stunden in misslicher Lage, also gute 8000 Euro pro Monat im Bett, und das ist übrigens durchaus mit dem Gehalt von Esa-Astronauten vergleichbar: Die verdienen nach mehreren Raumflügen etwa 9000 Euro im Monat. Und sie haben eine bessere Aussicht als die weiße Zimmerdecke eines Labors in Köln.