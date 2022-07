Der Weg in die Neurochirurgie war für Peter Vajkoczy nicht vorgezeichnet. Während des Studiums an der Ludwig-Maximilians-Universität München habe er lange nicht gewusst, auf welches Fach er sich am Ende spezialisieren sollte, schreibt Vajkoczy in seinem vor Kurzem erschienen Buch . Es war vielmehr die Verkettung glücklicher und trauriger Ereignisse, die ihn zur Neurochirurgie brachten. Zum einen ebnete sein Praktisches Jahr in Amerika an der University of Medicine and Dentistry of New Jersey den Weg in die Hirnchirurgie, zum anderen sein engagierter Doktorvater und Mentor Peter Schmiedek – und nicht zuletzt der Tod seines Vaters Ákos. Er starb an einem Lungenkarzinom mit Gehirnmetastasen und war selbst Arzt. Vajkoczy war damals 26 Jahre alt. Sein Vater war es, der seinen Sohn motivierte, Medizin zu studieren. Seine Krankheit für seinen Sohn auch einer der Gründe, das Gehirn besser verstehen und Menschen mit ihren Leiden helfen zu wollen.