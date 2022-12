New Work lässt sich nicht wie ein Windows-Update einführen

Gewinne ich bei meiner Arbeit Einblicke in Unternehmen und sehe, wie sie New Work verstehen, dann habe ich wie Sie, Marina, oft das Gefühl, es geht mehr um die Hochglanzfassade als um echte Veränderung. Ich sehe die stylishen Open Spaces mit vielen bunten Klebezetteln für den kreativen Austausch. Die Dachterrasse wird zur After-Work-Lounge umgestaltet, vegane Snacks gibt es frei Haus für alle. Es werden alle Hierarchien abgeschafft und Entscheidungen demokratisch im Team diskutiert. Wer der super New Worker sein möchte, führt nicht nur die Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt ein, sondern gewährt Mitarbeitenden so viel Urlaub, wie sie möchten . Homeoffice war gestern, Workation ist jetzt in, um als Arbeitgeber für die Gen Z hip zu sein. Arbeiten, wo, wann und wie jede:r will. Und klar, Gendern ist wie Duzen bei New Work selbstredend.