Schaffen Sie Klarheit, und finden Sie zusammen eine Lösung

Wenn Sie für sich entschieden haben, die Situation verändern zu wollen, dann suchen Sie das Gespräch. Sprechen Sie sachlich und ohne Vorwurfshaltung darüber, was Ihnen bei den Angeboten auffällt, was Ihnen aus welchem Grund persönlich wichtig ist und was Sie sich in Zukunft anders wünschen.

Interessieren Sie sich auch für die Sichtweisen Ihrer Kolleginnen: Sind ihnen die Sachverhalte in den Angeboten bewusst, die Sie als Fehler sehen? Was benötigen Ihre jungen Kolleginnen vielleicht auch noch an Informationen oder was wissen sie nicht, das für Sie nach so vielen Jahren dort womöglich selbstverständlich ist?

Tauschen Sie Ihre Ansichten aus, hören Sie sich gegenseitig respektvoll zu, und besprechen Sie, was für Sie alle eine gute Lösung für dieses Thema sein kann. Ich bin davon überzeugt, dass Sie es mit Ihrer Lebens- und Berufserfahrung im guten Dialog mit Ihren Kolleginnen mit Leichtigkeit geklärt bekommen.