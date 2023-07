SPIEGEL: Sie äußern sich in Ihrem Buch sehr kritisch über Teambuilding-Events. Sie schreiben, dass »die Talente und Stärken, die nötig sind, um bei Outdoor-, Bau- und Bastelübungen zu brillieren, selten irgendetwas mit den Kompetenzen im Businessalltag zu tun haben«. Sind Sie denn noch so lange mit den Firmen in Kontakt, dass Sie Effekte miterleben könnten?

Tissot: Unter meinen Kunden sind viele Wiederholungstäter. Und bei einigen Firmen bin ich mittlerweile so eine Art Gute-Laune-Maskottchen, die begleite ich schon seit zehn Jahren. Fragwürdig finde ich, dass es kaum Evaluationen zur Wirksamkeit solcher Teambuilding-Events gibt. Klar, die machen Spaß. Ich bin selbst jemand, der gerne jeden Quatsch mitmacht. Aber manchmal finden nur die Chefs so was cool. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir zum Beispiel ein Teamevent, bei dem die Mitarbeiter mitten in der Pampa bei Minusgraden Iglus bauen sollten. Wir haben gefroren wie sonst was, und der Chef saß im warmen Hotel.

Warum Chefs immer in letzter Minute Änderungswünsche haben

SPIEGEL: Haben Sie das dann in Ihrem Vortrag aufgegriffen?

Tissot: Klar, ganz unverfroren! Erlebnisse, die ich mit meinem Publikum teile, eignen sich hervorragend, um sie später in liebevolle Kritik zu packen. Ein Klassiker ist, wenn neben mir am Bühnenaufgang Assistenten verzweifelt versuchen, die letzten Änderungen des Chefs in eine Powerpoint-Präsentation zu packen, während alle schon gebannt auf die leere Leinwand starren.

SPIEGEL: Wieso das?