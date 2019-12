Klage abgewiesen Betriebsrat durfte Playmobil-Mitarbeiter zu Hitzepause aufrufen

Es liege keine grobe Pflichtverletzung vor: Mit dieser Begründung hat das Landesarbeitsgericht Nürnberg die Klage des Playmobil-Herstellers Geobra Brandstätter gegen den eigenen Betriebsrat abgewiesen. Im extrem heißen Sommer 2018 hatten mehrere Mitglieder des Gremiums Mitarbeiter dazu aufgerufen, pro Stunde jeweils 10 Minuten Pause zu machen. Das Gericht unterstützt mit seinem Urteil nun das Handeln des Betriebsrats.

Damit ist auch die Forderung des Unternehmens vom Tisch, insgesamt acht Betriebsräte aus dem Gremium auszuschließen.

Aufruf zu "zehnminütiger Entwärmungsphase"

Im Rekordsommer 2018 hatte der Eklat begonnen: Damals waren die Temperaturen in der Produktionshalle des Spielzeugherstellers auf mehr als 30 Grad gestiegen. Das Unternehmen hatte daraufhin Wasserspender aufstellen lassen und nach eigenen Angaben die Belüftung verbessert. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete damals über den Fall.

In einem Schreiben an die Belegschaft bedankte sich der Betriebsrat bei dem Unternehmen für die Maßnahmen - um anschließend auf die Arbeitsschutzrichtlinie "A3.5 Raumtemperatur" hinzuweisen, wonach "bei Raumtemperaturen über 35 Grad den betroffenen Beschäftigten stündlich eine zehnminütige Entwärmungsphase zusteht", so der Bericht der "Süddeutschen Zeitung".

In einem eigenen Schreiben warnte die Geschäftsleitung daraufhin vor "eigenmächtigen Pausen", da diese "ausschließlich auf Anweisung des Arbeitgebers zulässig" seien. Außerdem drohte sie mit "disziplinarischen Maßnahmen".

Ein Recht auf Hitzefrei gibt es nicht

Tatsächlich beschäftigen sich Arbeitsrechtler immer wieder mit den Regelungen bei besonders hohen Temperaturen - denn wirklich eindeutig ist die rechtliche Lage nicht. Grundsätzlich gilt: Ein Recht auf Hitzefrei gibt es für Arbeitnehmer nicht. Nach der Arbeitsstättenregelung soll die Temperatur in Arbeitsräumen aber nicht über 26 Grad Celsius liegen. Rein rechtlich müssen Beschäftigte auch bei 35 Grad und mehr arbeiten - der Arbeitgeber muss dann allerdings Schutzmaßnahmen ergreifen.

Im Sommer 2018 etwa hatten Berliner Behörden den Mitarbeitern früher freigegeben, diese Regelung dann aber wieder kassiert. Die Angestellten mussten daraufhin die Stunden teilweise nacharbeiten.

Ausgenommen von der Regelung sind Schwangere und Mitarbeiter, die mit einem Attest belegen können, dass sie ab bestimmten Temperaturen gesundheitliche Probleme bekommen. Sie dürfen vom Arbeitgeber eine bestimmte Raumtemperatur einfordern. Falls Chef oder Chefin nicht für Kühlung sorgen kann, gibt es für sie Hitzefrei.

Der Streit hat Tradition

Der Knatsch zwischen Geobra Brandstätter und der IG Metall hat Tradition, in den vergangenen Jahren hatte es bereits mehrfach Auseinandersetzungen gegeben. Die Gewerkschaft forderte etwa jahrelang vergeblich einen Tarifvertrag. Weil das Unternehmen überwiegend Kunststoff und kaum Metall verarbeitet, lehnte die Firmenspitze Verhandlungen mit der Metallgewerkschaft lange ab.

Dann trat Geobra Brandstätter in den Verband der Kunststoff verarbeitenden Industrie Bayern ein. Anfang 2017 handelte die IG Metall schließlich mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) einen Tarifvertrag mit dem Arbeitgeberverband aus.

Im Jahr 2016 hatten außerdem Auseinandersetzungen über die Betriebsratswahlen dem Unternehmen Negativschlagzeilen beschert. Damals hatte es die Wahlen durch einen Sicherheitsdienst überwachen lassen - die Gewerkschaft warf der Geschäftsleitung Wahlbeeinflussung vor.