Rat vom Jobcoach Drei arbeiten, eine telefoniert: Wie sag ich's der Kollegin?

Vera (50) fragt: "Ich arbeite in der Schadensregulierung einer Versicherung. Wir sitzen mit vier Kolleginnen zusammen in einem Büro und nehmen Anrufe von Kunden an. Eine von uns hat vor Kurzem ein Enkelkind bekommen und telefoniert seither in ihrer Bereitschaftszeit immer wieder länger privat. Das geht zulasten der anderen, aber uns allen ist auch die Harmonie im Büro wichtig. Wie können wir das Problem lösen, ohne dass die Stimmung auf den Nullpunkt sinkt?"

Zur Autorin Privat Carmen Michaelis war zehn Jahre Führungskraft in einem Unternehmen, zuletzt stellvertretende Geschäftsführerin. Seit 2004 arbeitet sie selbständig als Coach, Trainerin und Moderatorin für Unternehmen.

Hallo Vera,

eine knifflige Situation, die viele Menschen kennen, die in einem gemeinsamen Büro sitzen. Ein Verhalten eines Kollegen stört, und man fühlt sich in der Zwickmühle: Aushalten der Harmonie willen und sich weiter gestört fühlen - oder das Problem ansprechen und Unfrieden riskieren?

Halten Sie sich zunächst diese beiden Optionen und deren Auswirkungen vor Augen. (Den arbeitsrechtlichen Aspekt lasse ich beiseite. Arbeitsgerichte entscheiden immer wieder, dass "Arbeitszeitdiebstahl" fristlose Kündigungen rechtfertigen kann.) Spielen Sie die Optionen einmal durch: Oft hilft das schon weiter, um vom Kopfkino in die Entscheidung zu kommen. Notieren Sie sich Ihre Überlegungen. Das bringt Distanz und einen neuen Blickwinkel.

Aushalten: Mögliche negative Auswirkungen: Wir anderen Kolleginnen fühlen uns weiter gestört, sind genervt, die Stimmung verschlechtert sich.

Ansprechen: Mögliche negative Auswirkungen: Die Kollegin fühlt sich angegriffen, ist beleidigt, zieht sich zurück. Es gibt Spannungen, die Stimmung ist schlecht.

Unterm Strich betrachtet sehen Sie: Auch das Aushalten geht zulasten der Harmonie. Vermutlich sinken ohnehin Ihre Stimmung und die Ihrer Kolleginnen im Laufe der Zeit gen Nullpunkt. Der Gewinn des Aushaltens ist fraglich. Die Gefahr besteht, dass Sie drei anfangen, das Verhalten der Kollegin sehr selektiv wahrzunehmen und entsprechend zu interpretieren. Es kommt zu Unterstellungen. Ihre Kollegin spürt vielleicht auch die negativen Strömungen und ist verunsichert, hat aber möglicherweise keine Ahnung, was los ist. Sie könnte Ihnen also auch dankbar sein für das Feedback.

Hier ein paar Tipps, die Ihnen helfen können, es ihr zu sagen:

Wirksames Feedback annehmbar geben

Wählen Sie Ort und Zeit aus. Ein kurzer Spaziergang etwa in der Mittagspause ist eine gute Möglichkeit, um es ungezwungener zu führen.

Führen Sie das Gespräch nur zu zweit unter vier Augen. Es gleicht sonst schnell einem Tribunal.

Geben Sie das Feedback zeitnah.

Formulieren Sie in der Vorbereitung zuerst die Kernbotschaft in einem Satz ("Bitte führe deine Privatgespräche außerhalb der Bereitschaftszeit."). So haben Sie für das Gespräch einen roten Faden und behalten den Fokus und das Ziel im Blick.

Beschränken Sie sich auf genau den einen Punkt. Wir sind geneigt, wo wir schon dabei sind, gern weitere kritische Dinge anzumelden. Weniger ist hier mehr.

Nutzen Sie das 4-W-Modell

Wahrnehmung (Was hat die Person genau getan, mit Beispielen und Fakten?), Wirkung (Was hat das für Folgen für mich, andere, das Unternehmen ?), Wertschätzung (Empathie zeigen), Wunsch (Was wünsche ich mir genau anders?). Das könnte dann etwa so lauten:

Wahrnehmung: "XY, in den vergangenen Wochen hast du häufiger Privattelefonate während der Bereitschaftszeit geführt."

Wirkung: "Das hat dazu geführt, dass wir anderen vermehrt die Kundentelefonate entgegengenommen haben und so unter Zeitstress geraten sind. Einige der Arbeiten sind liegen geblieben."

Wertschätzung: "Ich weiß, dass du gerade Oma geworden bist und deine Tochter dich braucht. Es für euch sicher eine ungewohnte Situation. Das verstehe ich gut."

Wunsch: "Bitte führe doch diese Gespräche außerhalb der Bereitschaftszeiten und stelle dein Handy während der Zeiten auf stumm. So schaffen wir gemeinsam die Arbeit gut in der vorgegebenen Zeit."

Formulieren Sie Ihr 4-W-Feedback vorab schriftlich. Proben Sie es, und sprechen Sie es laut aus. Das funktioniert auch mit einem Gegenüber wie einer anderen Kollegin sehr gut. Sie werden schnell merken, ob es stimmig ist. Zudem ist es, wenn Sie es einmal vorab ausprobiert haben, im Ernstfall einfacher. Führen Sie sich dabei vor Augen, dass Sie ein Verhalten und nicht die Person kritisieren. Die Person ist okay, nur eine Verhaltensweise ist es nicht. Das entlastet.

Ein weiterer Grundsatz hilft in Gesprächen, den richtigen Ansatz zu finden: "Klar in der Sache und wertschätzend in der Person." Sie können den Sachverhalt und Ihren Wunsch deutlich aussprechen und sind in der Art und Weise wertschätzend und respektvoll.

Die dritte Option: Entkoppeln Sie das Problem von der Person

Eine dritte Option möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie bewährt sich als Alternative, wenn Sie sich entscheiden wollen, eine Entkoppelung des störenden Verhaltens (Privattelefonate während der Arbeitszeit) von der Person vorzunehmen.

Sie könnten allgemein im Team vorschlagen, ein paar Büroregeln (in vielen Teams üblich) zu entwickeln, damit die Zusammenarbeit reibungslos läuft. Dann können Sie gemeinsam sammeln, was wichtig ist und eben den Vorschlag einbringen, Privattelefonate außerhalb der Bereitschaftszeit zu führen. Vereinbaren Sie verbindlich diese Regelungen, so können Sie im Zweifelsfall darauf hinweisen und bleiben dabei sachlich und neutral.