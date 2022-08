Gewohnheiten lassen bestimmte Verhaltensweisen automatischer ablaufen. Das zeigt sich beispielsweise beim Auto fahren: Nach einiger Übung denken wir nicht mehr bewusst darüber nach, was wir tun, wenn wir am Steuer sitzen. Wir fahren einfach los.

Komplexere Gewohnheiten, wie regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen oder eine Sprache zu lernen, lassen sich ebenfalls automatisieren – durch Wiederholung und Anreize, die uns darauf hinweisen. Sie sollten also nicht versuchen, intensive Arbeit an einem Tag um 11 Uhr morgens einzuplanen und am nächsten Tag um 15 Uhr, sondern einen festen Rhythmus einhalten.