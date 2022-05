Das Spiel erinnert ein wenig an Schiffe versenken. Auf dem Tisch liegt ein quadratischer Kasten mit der Seitenlänge 5. In diesen Kasten legen Mirijana und Martin je einen quadratischen Zettel mit der Seitenlänge 1.

Wir gehen wie im Kasten oben von einer Kante links und rechts aus, über die das Quadrat nicht hinausragen darf. Der Mittelpunkt eines Quadrats muss also mindestens 0,5 vom linken und rechten Ende der Strecke entfernt sein. Zur Auswahl steht also der Bereich von 0,5 bis 4,5 vom linken Rand. Dieser Bereich hat eine Gesamtlänge von 4 – siehe Skizze unten.

Der Anteil der rosafarbigen Fläche an der Gesamtfläche des Quadrats beträgt 7/16. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 7/16 überlappen sich also die Quadrate, wenn sie zufällig auf einer Strecke der Länge 5 platziert werden, ohne über deren Rand hinauszuragen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die zwei Quadrate überlappen, wenn Mirijana und Martin sie in das Quadrat mit der Kantenlänge 5 legen, lässt sich nun leicht berechnen. Wir stellen uns vor, dass beide je ein Quadrat auf eine horizontale Linie mit der Länge 5 legen – und je ein Quadrat auf eine vertikale Linie mit der Länge 5. Horizontale und Vertikale stehen für die x- und y-Achse des quadratischen Kastens mit der Länge 5.

Damit sich die zwei Quadrate überlappen, müssen sie sich sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen überlappen. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 7/16 mal 7/16 – also 49/256, was etwa 19 Prozent entspricht.