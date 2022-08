Hinter dem Phänomen könnte also letztlich einfach das Gesetz des Marktes stecken. Wenn Arbeitnehmer durch den Fachkräftemangel in einer so guten Verhandlungsposition sind, dass sie nicht auf Gedeih und Verderb alles mit sich machen lassen müssen, um den Job zu behalten, dann tut es auch die simple Vertragserfüllung. Im Supermarkt tritt man ja auch keine Debatte los, wenn man zu den sechs Äpfeln, die man gekauft hat, nicht noch gratis fünf Bananen bekommt. Ist es schon eine stille Kündigung, wenn man einfach seinen Job macht? Ohne andauernd eine Extrameile dranzuhängen?

Vielleicht hilft der Beitrag der deutschen Twitteruserin @MarySheep, das Phänomen richtig einzuordnen: »In Germany we don’t say ›quiet quitting‹, we say Arbeitszeitgesetz and I think that’s beautiful.«