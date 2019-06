Quiz zum Arbeitsrecht Muss ich bei dieser Hitze wirklich noch arbeiten, Chef?

Für ganz Eilige: Hier geht's zum Quiz.

Wenn der Schweiß auf die Tastatur tropft und schon kleinste Mausbewegungen ausgeprägte Erschöpfungszustände nach sich ziehen, wenn Kachelmann gegen Durchzugsjammerei wettert und Schüler ihre Lehrer morgens im Chor nach Hitzefrei fragen - dann ist der Sommer in Deutschland angekommen.

Doch was ist jetzt am Arbeitsplatz tatsächlich zumutbar? Wann dürfen Angestellte ihre Arbeit einfach beenden? Darüber gab es jahrelangen Streit bei der Spielzeugfirma Geobra Brandstätter, die die Playmobilfiguren herstellt. Die Auseinandersetzungen zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft führten dort bis vors Arbeitsgericht.

Ganz so weit müssen Sie es an Ihrem Arbeitsplatz ja nicht treiben. Aber sind Sie gerüstet für die Diskussionen mit Ihren Vorgesetzten? Testen Sie Ihr Wissen zum sommerlichen Arbeitsrecht hier in unserem Quiz.