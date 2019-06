Rätsel der Woche Die verbogene Münze

Das ist wirklich ärgerlich! Der Schiedsrichter bemüht sich stets um größtmögliche Fairness - und dann verhindert eine verbogene Münze eine faire Zufallsentscheidung bei der Auswahl der Seiten.

Beim Fußball funktioniert die Seitenwahl in der Regel so: Der Kapitän der Gastmannschaft entscheidet sich für eine Münzseite, der Kapitän der Heimmannschaft wählt die andere. Der Schiedsrichter wirft dann die Münze und der Gewinner darf sich die Richtung heraussuchen, in die seine Mannschaft in der ersten Halbzeit spielt.

Die verbogene Münze hat die Kapitäne jedoch skeptisch gemacht. Sie fragen sich: Ist das fair? Natürlich nicht!

Doch der Schiedsrichter hat eine Idee. Wie muss er vorgehen, damit allein mit der verbogenen Münze eine 50 zu 50 Zufallsentscheidung gelingt?