Für mehr als fünf Millionen Musliminnen und Muslime in Deutschland hat mit dem April der Fastenmonat Ramadan begonnen. Das verändert den Alltag von gläubigen Muslimen: 30 Tage lang nehmen sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang keine Nahrung und Getränke zu sich. Auch auf Nikotin und Sex verzichten Muslime in dieser Zeit. Ausgenommen vom Fasten sind etwa Alte, Kinder, körperlich schwer arbeitende Menschen oder Schwangere.

»Mit dem Arbeitgeber frühzeitig zu sprechen, ist trotzdem eine gute Idee, weil es eine Angelegenheit ist, die das Arbeitsverhältnis betrifft«, sagt Rafael Hertz, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Frankfurt am Main. Nicht, weil man dazu verpflichtet wäre; vielmehr aus Eigeninteresse. Die Vorgesetzte hat so genügend Zeit, Dienste umzuplanen und fastende Mitarbeitende anders einzuteilen. Es verschafft beiden Seiten Planungssicherheit.

Rafael Hertz , Jahrgang 1980, ist Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Frankfurt am Main. Er berät deutsche und ausländische Unternehmen in allen Fragen des Arbeits- und Dienstvertragsrechts.

56 Prozent der Muslime in Deutschland fasten, knapp 20 Prozent teilweise. Dass jemand fastet, ist also nicht zu weit hergeholt, findet Ceylan: »Wer fragt, zeigt erst einmal Interesse. Darüber kann auch ein Gespräch über den kulturellen Hintergrund entstehen – was das kollegiale Zusammenleben fördern kann.« Muslimische Angestellte könnten zurückfragen: »Du bist Christ, fastest du auch?« Wichtig sei, bei Kollegen nicht den Eindruck zu erwecken, sie müssten sich für ihre Kultur und Traditionen rechtfertigen.

Mein Mitarbeiter kann seine übliche Arbeit nicht verrichten – darf ich ihm kündigen?

»Ausgeschlossen ist das nicht«, sagt Hertz. Im schlimmsten Fall käme eine personenbedingte Kündigung in Betracht. Sie würde sich darauf stützen, dass ein Mitarbeiter wegen des Ramadan nicht dazu in der Lage ist, für eine längere Zeit die Leistung abzurufen, die er laut Vertrag schuldet . In der Praxis ist eine personenbedingte Kündigung wegen der Teilnahme am Ramadan jedoch kaum denkbar. Dafür müsste der Arbeitgeber unter anderem nachweisen, dass der fastende Mitarbeiter seine Arbeit eben wegen des Fastens schlechter macht. In vielen Berufen dürfte das schwierig werden. »Nennenswerte Gerichtsentscheidungen, die in der Vergangenheit im Kontext des Ramadan dazu ergangen sind, gibt es meines Wissens nicht«, sagt Hertz. Dazu kommt: Der Arbeitgeber kann eine personenbedingte Kündigung zwar ohne vorherige Abmahnung aussprechen, davor müsste er jedoch erst einmal schauen, ob es im Betrieb nicht eine weniger anstrengende Aufgabe für den fastenden Mitarbeitenden gibt.

Mein Kollege fastet, wirkt müde und unkonzentriert und bringt sich weniger ein – wie kann ich mit ihm darüber sprechen?

Auch hier gilt: alles eine Frage der Kommunikation. Der Arbeitgeber kann etwa ein Mitarbeitergespräch führen. Auch die Kollegen können das Thema anschneiden, wenn die Arbeit darunter leitet. »Das sollte man offen und transparent ansprechen, damit sich nichts aufstaut. Auch nach dem Fasten möchte man mit dem Angestellten und Kollegen ja normal weiterarbeiten«, so Ceylan.

Und auch Arbeitsrechtler Hertz findet, dass ein Gespräch im Vorfeld helfen kann. »Der Arbeitgeber hat viele Möglichkeiten. Man könnte der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter für den Zeitraum des Ramadan eine körperlich leichtere Tätigkeiten zuteilen oder schauen, ob man Anstrengenderes nicht an den Beginn des Arbeitstages legen kann«, sagt Hertz. Am Ende sollte es auch im Interesse des Arbeitgebers sein, eine flexible Lösung zu finden.

Unser Betrieb ist so klein, ich kann meinen fastenden Angestellten nicht einfach andere Aufgaben geben.

Das ist eine Situation, in der Arbeitgeber an Grenzen kommen. »Hier wäre die erwähnte personenbedingte Kündigung ein denkbares Szenario«, sagt Hertz. Vor allem bei Kleinstunternehmen, etwa mit drei Mitarbeitenden, wenn es schwierig ist, eine andere Aufgabe zu finden. »Trotzdem kann ein Arbeitgeber niemanden dazu zwingen, seinen Glauben nicht ausüben zu dürfen. Am Ende dürfen jedoch auch die Grundrechte von Kolleginnen und Kollegen als auch des Arbeitgebers nicht unter den Tisch fallen – es geht um den Einzelfall«, sagt Jurist Hertz. Dass Mitarbeitende die Fastenzeit deswegen verschieben, reduzieren und ganz darauf verzichten müssen, lasse sich aus der bisherigen Rechtssprechung nicht ableiten, sagt Hertz.