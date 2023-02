Hinzu kommt, dass sich in diesen Jurys offensichtlich keiner mit der Persönlichkeit der ausgezeichneten Führungskräfte zu beschäftigen scheint. Dabei wissen wir: Besonders im Topmanagement zeichnet die Persönlichkeit eine Führungskraft aus.

Welcher Parameter bildet Empathie ab, Resilienz, Verlässlichkeit? In vielen Rankings scheint es egal zu sein, ob sich dort Gewitterziegen und Schwätzer neben Topführungskräften wiederfinden. Aus meiner Sicht sind solche ungewichteten Listen, in denen die Persönlichkeit der Ausgezeichneten keine Rolle spielt, so hilfreich wie ein Kochrezept, in dem die wichtigste Zutat fehlt.