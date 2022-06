»Wie im Rausch« sei diese Zeit gewesen, erzählt Montez im Podcast. Ein Rausch, der ihn langsam verschluckte. Der zu viel war für einen jungen Erwachsenen, der zwischen dauernden Umzügen in seiner Heimat Ostwestfalen eigentlich nur eines wollte: Musik machen. Montez litt unter Angstzuständen, Schreibblockaden, Depressionen. »Teilweise kam das in den komischsten Situationen, morgens beim Frühstück, in der Hotellobby.« Er habe lange gebraucht, um sich über Gelegenheitsjobs wieder eine Tagesstruktur zu geben; arbeitete im Wettbüro, als Pizzabote und Paketzusteller. Mit der Struktur kam langsam auch die Musik ins Leben zurück. Zwei Alben habe er sich in dieser Zeit »erkrampft«, sagt er. Geld habe er damit nicht verdient. Aber daran war damals auch nicht zu denken.