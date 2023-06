Rätsel der Woche Rechenspiele in der Kantine

Wir müssen nun folgende Gleichungen lösen:

a + b = 10 + c (Einer)

a + b + 1 = 10 + b (Zehner)

c + c + 1 = a (Hunderter)

Aus der mittleren Gleichung erhalten wir a = 9. Daraus ergibt sich c = 4 und b = 5. Selma hatte also 9,54 Euro einstecken und die anderen beiden Beträge sind 4,95 und 4,59 Euro.

Aber ist das auch die einzig mögliche Lösung? Um das zu klären, müssen wir noch die Varianten untersuchen, bei denen der Preis des Essens und das Restgeld mit unterschiedlichen Ziffern beginnen. Zunächst der Fall, dass alle drei Beträge unterschiedlich beginnen - also:

c??

+ b??

= abc

Für c?? kommen cab und cba in Frage. Für b?? sind es bac und bca. bac ist nicht möglich, weil die Summe der Einerstelle ebenfalls c lautet (siehe oben). Bleiben also folgende zwei Varianten übrig: