Beim Frauenanteil in den Spitzenetagen öffentlicher Unternehmen in Deutschland ändert sich nur wenig. Das zeigt der neue »Public Women-On-Board-Index« der Organisation Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR), der an diesem Donnerstag vorgestellt wurde. Die repräsentative Studie analysiert die Zahl der Frauen in Aufsichtsgremien und Management der 261 größten Beteiligungen von Bund und Ländern. Dazu zählen etwa Verkehrsbetriebe, Lottogesellschaften oder Landesbanken.