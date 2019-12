Sechs Filmrestaurants im Schnellcheck Wo würden Sie lieber arbeiten - in Rick's Café oder im Central Perk?

Rick's Café Américain

Die Urmutter der Filmbars aus "Casablanca"

Schau mir ins Glas, Kleines: Der Nachtclub des Amerikaners Rick Blaine im marokkanischen Casablanca ist im Zweiten Weltkrieg Emigranten-Treffpunkt, Zentrum illegaler Transaktionen und Bühne berühmter Zitate - von "Spiel's noch einmal, Sam" bis zu "Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen".

Wie sind die Kollegen? Feinsinnig. Der Oberkellner gibt den Deutschen die besten Tische - weil sie sie sonst ohnehin nehmen würden, wie er sagt. Pianist Sam ist loyal und lügt für seinen Boss, wenn es sein muss.

Welche Karriereoptionen gibt es? Quereinstiege scheinen problemlos möglich, auch wenn die Arbeit für viele eher eine Antiklimax im Lebenslauf darstellt. Laut Oberkellner Carl arbeitet der ehemals führende Banker Amsterdams als Konditor in der Küche.

Wie ist der Chef so? Zynisch. Seine Nationalität gibt er mit "Trinker" an; auf Fragen, ob man sich heute Abend sehe, sagt er, er mache so weit im Voraus keine Pläne. Am Ende ist aber doch Verlass auf ihn - und das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Wie sind die Kunden? Wie im richtigen Leben, nur klarer sortiert: Es gibt die guten, die bösen und die harmlosen. Viele sind nur auf der Durchreise.

Lesen Sie auch, wie der Kultfilm Bezug auf den Zweiten Weltkrieg genommen hat. Maren Hoffmann

NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Central Perk

Das Café aus der Serie "Friends"

Das Central Perk ist die zentrale Bühne, auf der das Leben der "Friends"-Clique spielt - und tatsächlich sollte die Serie ursprünglich "Insomnia Cafe" heißen. 1994 erstmals ausgestrahlt, war die Sendung ein Riesenerfolg: Allein für die letzte Folge im Mai 2004 schalteten in den USA mehr als 51 Millionen Menschen ein. Anlässlich des 25-Jährigen bietet LEGO das Central Perk derzeit zum Nachbauen an.

Wie sind die Kollegen? Nett, aber keineswegs bemüht. Rachel niest unfreundlichen Gästen heimlich aufs Essen, Schauspiel-Aspirant Joey schließt den Laden kurzerhand mitten am Tag, um an einem Casting teilzunehmen.

Welche Karriereoptionen gibt es? Kurz gesagt: keine. Dafür sind aber Erfahrung in der Gastronomie oder auch nur ein Funken Talent völlig optional.

Wie ist der Chef so? Schweigsam und geduldig. Der blondierte Gunther spielt seine Autorität nur aus, wenn er Nebenbuhler um Rachels Gunst rüde des Cafés verweist.

Wie sind die Kunden? Soweit normal. Einzig bemerkenswert: Sie lassen den bequemsten Platz des Cafes - die Couch - selbst dann frei, wenn der Laden brechend voll ist.

Lesen Sie auch den Abschied von "Friends" nach dem Serienende. Jennifer Lachman

ddp images

Ten Forward

Die Raumschiff-Bar aus "Star Trek - The Next Generation"

Freier Blick aufs All, Drinks für alle: Das Ten Forward ist im zehnten Deck des Raumschiffs Enterprise angesiedelt. Hier spielt sich das halbe Privatleben der Crew ab. Und auch das halbe offizielle: Selbst Kommandoübergaben sind in einer Bar einfach netter.

Wie sind die Kollegen? Überlegen intelligent, extrem lernfähig. Androidin Lal studiert im Ten Forward menschliche Emotionen - und lernt selbst fühlen.

Welche Karriereoptionen gibt es? Wenige. Die Chefin ist zwar mehrere Jahrhunderte alt, aber man sollte nicht auf ihren Posten spekulieren. Dafür ist der Arbeitsplatz sehr, sehr sicher: Die Bar kann noch 36 Stunden autark bleiben, wenn auf dem übrigen Schiff die Lebenserhaltungssysteme versagen.

Wie ist die Chefin so? "My name is Guinan. I tend bar, and I listen." Die El-Aurianerin kommt aus dem Volk der Zuhörer und hat für jeden einen guten Rat - manchmal sogar echten Alkohol statt Replikatorendrinks. Notfalls greift Guinan auch zum Energiegewehr, gibt aber nur Warnschüsse ab.

Wie sind die Kunden? Geburten, Geiselnahmen, Trauerfeiern: Alles schon dagewesen. Da die Gäste aus allen möglichen Galaxien kommen, wird es nie langweilig. Vor dem Tresen, hinterm Tresen - hier sind alle Lebewesen!

Lesen Sie auch einen Rückblick auf 50 Jahre "Star Trek". Maren Hoffmann

imago images/Independent Photo Agency

Los Pollos Hermanos

Die Fastfood-Kette aus der Serie "Breaking Bad"

"Los Pollos Hermanos", "Die Gebrüder Hähnchen", ist der Name einer Fast-Food-Kette, mit der Großdealer Gustavo Frings seine Drogenmillionen wäscht. Das Restaurant, in dem Frings manchmal auch selbst hinter der Theke steht, gibt es wirklich in Albuquerque: Es heißt "Twisters Burgers and Burritos" und ist zum Pilgerziel von Serienfans geworden.

Im Gegensatz zu der Familie, die ein paar Straßen weiter regelmäßig Pizzen aufs Hausdach geworfen bekommt, weil dies in der Serie passierte, freut man sich im Burgerladen über Besucher und ist stolz auf das "Pollos Hermanos"-Logo an der Wand. 2017 wurden in mehreren Ländern sogar "Pollos Hermanos"-Pop-up-Lokale eröffnet - diese sind mittlerweile aber wieder geschlossen.

Wie sind die Kollegen? Diszipliniert und gehorsam. Im Restaurant gelten strenge Regeln: Die Angestellten müssen stets in ganzen Sätzen sprechen und eine aufrechte Haltung einnehmen, ihre Kleidung muss sauber und gebügelt sein, Schlampigkeiten werden sofort bestraft. Aber: Die Ehrfurcht vor dem Chef schweißt zusammen.

Welche Karriereoptionen gibt es? Wer sich beim Frittieren und Wischen gut anstellt, kann es schaffen, ins wahre Geschäft eingeweiht zu werden: Geldwäsche und Drogenhandel. Die Karriereoptionen sind also nahezu unbegrenzt.

Wie ist der Chef? Gustavo Frings wechselt schneller zwischen Kumpel und Tyrann als eine Portion Fritten heiß wird. Hinter der netten Fassade verbirgt sich ein knallharter Geschäftsmann. "Fehler passieren. Aber mache niemals denselben Fehler erneut", ist seine Devise. Er hat für seine Mitarbeiter für jede Eventualität Regeln aufgestellt, die er sogar in einer eigenen Mini-Serie erläutert.

Wie sind die Kunden? So unterschiedlich wie die Stimmungen von Frings. Vom Polizeichef bis zum Auftragskiller - bei "Pollos Hermanos" weiß man nie, wer als nächstes einen Burrito ordert. Weil einige Besucher den Laden nur aufsuchen, um Drogengeschäfte mit Frings zu besprechen, kann es schon mal ungemütlich werden. Auf Schießereien sollte man gefasst sein.

Lesen Sie auch den Blog zur allerletzten Folge der Serie. Verena Töpper

Freddy's BBQ Joint

Der Imbiss aus der Serie "House of Cards"

Es mieft nach altem Frittierfett, das Licht fällt nur spärlich durch die verhängten Fenster - doch der Präsident der Vereinigten Staaten, Frank Underwood, könnte sich keinen besseren Ort vorstellen, um zu frühstücken. Bei Freddy's BBQ Joint gibt es Rippchen, auch morgens um 7:30 Uhr. Und jede Menge Analogien auf die Politik, serviert auf Plastikgeschirr mit Freddys Spezialsauce.

Wie sind die Kollegen? Wo es keine gibt, können sie immerhin nicht nerven: Der Chef führt den Laden allein. Als Mitarbeiter ist man im Zweifel also mit dem Hünen Freddy allein - wenn er etwa davon erzählt, wie der Schlachter seines Vertrauens die Tiere in einem schalldichten Raum bei lebendigem Leibe ausbluten lässt. Illegal natürlich, schmeckt aber besser.

Welche Karriereoptionen gibt es? Absolute Verschwiegenheit und ein Hang zur Korruption sind Voraussetzung. Wer sich gut schlägt, landet vielleicht im Weißen Haus. Nachdem Freddy sein Lokal schließen muss, stellt sein alter Freund Underwood ihn dort als Gärtner an.

Wie ist der Chef? Sagen wir es so: Man möchte ihm nicht nachts auf der Straße begegnen. Ob es besser wird, wenn er mit einem großen Messer in der Hand hinter seiner schmierigen Theke steht, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Wie sind die Kunden? Ob sich außer dem Präsidenten jemand traut, hier essen zu gehen, ist nicht ganz klar. Underwood ist ausnahmslos Freddys einziger Kunde - außer er bringt seine Parteifreunde für geheime Treffen mit. Wer dem blutrünstigen Frank Underwood beim Zubeißen zusieht, versteht sofort, warum sich seine Kontrahenten so vor ihm fürchten.

Lesen Sie auch die Rezension zur finalen Staffel. Lisa Duhm

ddp images

"Gusteau's"

Das Sterne-Restaurant aus dem Animationsfilm "Ratatouille"

Das Pariser Restaurant ist dank einer riesigen Leuchtreklame auf dem Dach nicht zu verfehlen. Meisterkoch Auguste Gusteau ist dort zu sehen, gütig lächelnd, mit zwei Pfannen vor dem pummeligen Körper. Er war der jüngste Koch, dem jemals fünf Sterne verliehen wurden, schrieb mit "Jeder kann kochen" einen Bestseller - und starb an gebrochenem Herzen, nach dem Gastrokritriker Anton Ego ihm einen Stern aberkannte. Seit seinem Tod leitet Gusteaus Sous-Chef Skinner das Restaurant, das nun nur noch über drei Sterne verfügt.

Wie sind die Kollegen? Kompromisslos, aber auch hilfsbereit. Sie sind mit Elan bei der Arbeit, schnippeln, brutzeln und wischen im Akkord und geben jeden Tag alles, damit das bestmögliche Essen auf den Tellern landet. In dieser Küche arbeiten zu dürfen, ist für jeden Einzelnen die Erfüllung eines Traums. Alle sind Quereinsteiger. Ein ehemaliger Zirkusakrobat ist dabei, ein früherer Häftling, ein Berufsspieler. Collette, die einzige Frau in der Küchenmannschaft, fasst es treffend zusammen: "Wir sind Artisten, Piraten."

Welche Karriereoptionen gibt es? Küchenchef Skinner will vor allem das Geschäft mit Tiefkühlprodukten ausbauen, weil sich mit dem Bildnis des verstorbenen Meisters so ziemlich alles Essbare verkaufen lässt. Wer Fertigessen mag, dem stehen alle Türen offen. Im Restaurant selbst dürfen nur die Rezepte von Gusteau nachgekocht werden. Alle Rollen sind vergeben, sich hochzuarbeiten ist nicht vorgesehen. Auch Improvisieren ist streng verboten - aber immer noch möglich, wie Ratte Rémy beweist. Mit Hartnäckigkeit und Kochkunst lässt sich hier eine Karriere starten.

Wie ist der Chef? Unfreundlich, egozentrisch, aufbrausend. "Willkommen in der Hölle", so begrüßt Skinner neue Kollegen. Mitgefühl, Freundlichkeit, Nächstenliebe - all die Eigenschaften, für die Auguste Gusteau verehrt wurde, sind ihm fremd. Für ihn zählt nur der eigene Profit.

Wie sind die Kunden? Anstrengend. Das "Gusteau's" ist vor allem bei Touristen beliebt, viele kommen allerdings Jahr für Jahr und haben hohe Ansprüche, die sie auch lautstark vortragen.

Lesen Sie auch die Rezension zum Film. Verena Töpper