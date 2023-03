Bildungsurlaub? Lass mal stecken

In den Bundesländern gelten unterschiedliche Regeln für den Bildungsurlaub . In Bayern und Sachsen gibt es gar keinen gesetzlichen Anspruch darauf, in fast allen anderen Ländern können Mitarbeitende bis zu fünf Tage im Jahr für eine (nicht unbedingt berufsbezogene) Weiterbildung freinehmen. In der Unternehmenspraxis sieht die Sache anders aus: Ein Viertel der Firmen gibt an, es gebe keine Möglichkeit für Bildungsurlaub, 16 Prozent können darüber nicht einmal Auskunft geben. Zwei Drittel der Industrieunternehmen bieten die Sonderfreistellung an, im Handel jedoch nur ein Drittel. Als Faustregel kann gelten: Je größer das Unternehmen, desto mehr Bildungsurlaub. 86 Prozent der Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten bieten ihn an, in Betrieben mit unter 50 Mitarbeitenden sind es nur 41 Prozent.