»Problematisch sind die Fälle, bei denen es um Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer geht«, sagt Martin Schafhausen, Sozialrechtler aus Frankfurt am Main. Betroffen ist, wer in Gesellschafter-Geschäftsführer-Konstellationen gleichzeitig Anteilseigner, aber auch Geschäftsführer eines Unternehmens ist. »Mittlerweile umfasst die Rechtsprechung hier auch die freien Berufe«, sagt Schafhausen. Also etwa Steuerberater, Architekten oder Rechtsanwälte, die ihre Geschäfte in Minderheits-Gesellschafter-Konstellationen führen. Im Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Juni geht es um fünf Minderheitsgesellschafter einer Anwaltskanzlei, die alle auch Geschäftsführer waren und als solche einen Geschäftsführervertrag abgeschlossen hatten. Sie gingen davon aus, selbstständig zu sein. Weil jedoch keiner von ihnen eine klare Rechtsmacht hatte, fallen sie in die abhängige Beschäftigung und müssen Beiträge für die Sozialversicherung nachzahlen. Heißt hier konkret: Die Kanzlei muss für die vergangenen vier Jahre etwa 550.000 Euro an Beiträgen nachzahlen. Für Sozialrechtler Schafhausen war die Entscheidung des Bundessozialgerichts hier wenig überraschend. Auch, weil sie den Trend der Urteile der vergangenen Jahre bestätige, so Schafhausen.