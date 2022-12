Schließungen im Einzelhandel Frau Rochows letzter Arbeitstag

Mehr als 47 Jahre lang hat Doris Rochow in einem Haushaltswarengeschäft in Bad Oeynhausen gearbeitet. Nach fast neun Jahrzehnten schließt es. Wie fühlt es sich an, wenn Tradition stirbt?

Aus Bad Oeynhausen berichtet Florian Gontek