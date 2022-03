Schulleiter werden? Nein, danke »Dass der Job so einsam ist, war mir nicht klar«

Stephan S. leitet übergangsweise ein Gymnasium in Norddeutschland. Bisher ist noch niemand Passendes für die Stelle in Sicht – wie bundesweit an vielen Schulen. Hier erzählt S., warum auch er den Job nicht dauerhaft will.