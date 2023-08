In der Gastronomie fehlt es allerorten an Fachkräften – auch in der Schweiz. Der Gastronomieunternehmer Michel Péclard motiviert seine Service-Mitarbeitenden seit dem vergangenen Sommer mit einer Umsatzbeteiligung: Sieben bis acht Prozent ihres Umsatzes dürfen Kellner in den Sommermonaten behalten. Seither, berichtet er, sei der Krankenstand gesunken, die Zahl und Qualität der Bewerberinnen und Bewerber gestiegen. Kellner Anh Duc Vu, der im Restaurant Mönchhof in Kilchberg am Zürichsee arbeitet, hat es im Juni nach eigenen Angaben auf ein Spitzengehalt von 16.500 Schweizer Franken (rund 17.200 Euro) gebracht.