SPIEGEL: Irgendwann beschleicht einen die Erkenntnis: Auch man selbst kann mitunter unausstehlich sein. Wie werde ich ein angenehmerer Mensch?

Kirschner: Es geht weniger darum, für andere angenehm zu sein. Es geht darum, mehr Interesse an anderen zu haben. Wir können voreingenommen oder offen sein. Wenn wir voreingenommen sind, schaden wir uns selbst: Wir denken, jemand ist ein Idiot – dann haben wir es ab jetzt mit einem Idioten zu tun. Wenn wir das nicht denken, stehen uns mehr Möglichkeiten erfreulicher Interaktionen offen.

SPIEGEL: Ändert Hierarchie etwas am Umgang mit schwierigen Personen? Wenn ich jemandes Chefin bin oder umgekehrt?

Brinkman: Die meisten Herausforderungen sind eher verhaltensbezogen als positionsbezogen. Und kontextabhängig: Wo stehen wir? In einer Sitzung, in einem Restaurant, einzeln oder in einer Gruppe? Was ist in der Beziehung los? Manche Chefs reagieren allergisch, wenn sie sich in großer Runde kritisiert fühlen. Selbst wenn jemand nur sagt »Oh, das ist großartig, wissen Sie, was wir außerdem noch tun könnten?«. Aber unter vier Augen sind sie dann ganz aufgeschlossen, wenn der Berater sagt: »Frank, deine Idee ist Mist. Und was du in der Vorstandssitzung gemacht hast, ist falsch.« Da ist also etwas im Gange, das mit dem Ego zu tun hat. In einer Sitzung mit all seinen Chefs befindet der CEO sich in einer anderen Verhaltenszone, als wenn er unter vier Augen mit einem Berater zusammen ist. Seien Sie also flexibel.