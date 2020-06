Fehler-Fanfare, Endlosschleife und Chuck Norris Sechs neue Features für Videomeetings, die wir dringend brauchen

Eine Satire von Maren Hoffmann

Eine Satire von Maren Hoffmann

Meetings per Video sind jetzt Standard - aber warum fehlen immer noch wichtige Features in den Videotools? Hier sind sechs Funktionen, die wir in Zoom und Teams wirklich vermissen.