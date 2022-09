Selbsttest zu Konflikten im Job Wie gut können Sie streiten?

Doch es gibt noch weitere Streitigkeiten, die zu mieser Stimmung und Unproduktivität führen: Wenn der Kollege glaubt, alles besser zu wissen oder die Kollegin sofort an die Decke geht, sobald sie sich kritisiert fühlt. »In Teams oder im Ver­hält­nis zwi­schen Team und Füh­rungs­kraft schau­kelt sich Miss­s­tim­mung oft schnell auf. Des­halb ist es rat­sam, von An­fang an in einem kon­struk­ti­ven Modus zu kom­mu­ni­zie­ren«, sagt die Kon­flikt­be­ra­te­rin Ur­sula Wa­wr­zi­nek aus Mün­chen.