Rätsel der Woche Zwei blockierte Türen

Sie müssen höchstens sieben Knöpfe drücken, um freizukommen. Die Folge lautet: CBCACBC.

Wir müssen zwei Fälle unterscheiden. Entweder befinden sich links und rechts je zwei Riegel – oder aber auf einer Seite sind drei Riegel und auf der anderen nur einer.

Beginnen wir mit dem ersten Fall. Aus Symmetriegründen müssen wir uns nur drei Konstellationen anschauen:

0101

0110

0011

Wir beginnen mit Knopf C. C öffnet die oberste Konstellation. In den beiden anderen Fällen sind wir noch nicht am Ziel. Aus 0110 wird mit Knopf C entweder 0011 oder 1100. Und aus 0011 wird mit C 0110 oder 1001.

Im zweiten Schritt drücken wir Knopf B. Dadurch wird entweder eine Tür entsperrt – oder aber es entsteht einer der Konstellationen 0101 oder 1010. Diese beiden Konstellation werden im dritten Schritt mit Knopf C geöffnet. Fall eins (zwei Riegel links, zwei rechts) ist mit CBC also gelöst.