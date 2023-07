Diskriminierung im Krankenhaus Eine Klinik voller Machos

In den Leitungspositionen der Universitätsmedizin finden sich kaum Frauen. Eine Professorin erzählt vom täglichen Sexismus an deutschen Unikliniken – und was es für die medizinische Versorgung bedeutet, wenn immer mehr Ärztinnen kündigen.