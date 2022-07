Den Folgeantrag zur Kostenübernahme der Sexualassistenz ab März 2018 lehnte der Unfallversicherungsträger jedoch ab. Leistungen zur Befriedigung des Sexualtriebs fielen nicht unter den Bereich der Heilbehandlung oder Pflege. Es handele sich nicht um eine »Hilfe bei gewöhnlich regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens«. Auch Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft lägen nicht vor, weil die Befriedigung sexueller Bedürfnisse durch den Einsatz Prostituierter nicht die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermögliche oder erleichtere.