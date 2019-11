"Oft hat er in meine Richtung über Sex gesprochen. Seine Hand oftmals auf meine gelegt. Mich zufällig beim Vorbeigehen berührt. Hinter mir am PC gestanden und sich viel zu nahe zu mir vorgebeugt. Sich vor mir umgezogen. Ich habe nichts dazu gesagt. Die Scham aber war groß, weil ich es einfach nur ertragen habe."

So erinnert sich die ehemalige Mitarbeiterin einer Arztpraxis, "er" war ihr Chef. Sie beginnt ihre E-Mail an den SPIEGEL mit den Worten: "Schon ein paar Jahre her, deswegen berichte ich eher wenig emotional." Und endet: "Das alles war eine eher milde, aber subtile sexuelle Belästigung über einen langen Zeitraum. Auch so was ist demütigend."

Vor wenigen Tagen hat eine neue Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gezeigt: Jede elfte berufstätige Person hat in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Am häufigsten waren Frauen betroffen - vor allem in Branchen, in denen sie regelmäßig mit Kunden und Kundinnen in Kontakt kommen.

Lange Mails mit persönlichen Erfahrungen

"Was haben Sie erlebt?", haben wir unsere Leserinnen und Leser am Ende des Textes gefragt. Und: "Wie haben Sie sich gegen unangemessene Sprüche, Blicke oder Berührungen gewehrt?"

Als Antwort haben wir einige lange E-Mails erhalten, vor allem von Frauen. Die meisten wurden selbst am Arbeitsplatz belästigt, andere haben es bei Kolleginnen oder Klientinnen miterlebt.

Was tun, wenn der Kollege grapscht oder der Chef andauernd über Sex reden will?

Eine Leserin empfiehlt: "Man darf sich nicht entmutigen lassen, mit zunehmendem Selbstbewusstsein kommt auch die Schlagfertigkeit. Situationen im Kopf durchspielen hilft auf jeden Fall, um gute Antworten zu finden."

Denn sie habe die Erfahrung gemacht, dass viele mit unangemessenen Sprüchen nicht besonders erfindungsreich seien. "Wenn eine Nummer funktioniert, reiten sie die tot." Das sei die Chance für alle, die nicht so schlagfertig seien: "Sobald man die Sprüche öfter hört, kann man eine Antwort darauf suchen und raushauen - die Augen werden dann umso größer."

Eine andere Leserin schreibt, dass sie sexuelle Belästigung im Job mehrfach erlebt hat - und welche Antworten sie sich für zukünftige Situationen zurechtgelegt hat:

"Das ist mir unangenehm, lassen Sie das."

"Ich mache gern mal einen Spaß mit, aber das ist mir zu viel. Wir sind hier bei Firma X - und nicht in einem Puff."

"Was würde Ihre Mutter von diesem Spruch halten?"

"Erklären Sie mir bitte genau, was Sie mit diesem Spruch meinen, den habe ich nicht verstanden."

"Finden Sie das angemessen?"

"Das ist nicht Teil meiner Tätigkeitsbeschreibung."

Wichtig sei, schreibt die Leserin, dass man sich überhaupt traut, etwas zu sagen - auch wenn es in dem Moment nicht der schlagfertigste Spruch ist.

Und eine Leserin rät mit Blick auf eigene Erfahrungen und die aus ihrem Freundeskreis - zur Selbstverteidigung: "Hätte ich nur damals gewusst, was ich jetzt als gestandene Erwachsene weiß. Ich bin nur froh, dass ich meine große Tochter mit mehr Selbstbewusstsein und 'Psychokaratekönnen' in die Welt entlassen kann, als meine Mutter mich damals entlassen hat. Und nach ihren ersten eigenen Erfahrungen fängt unsere Große jetzt mit Krav Maga an. Manche Dinge sind wohl unausweichlich."