Melissa, 42 Jahre, Abteilungsleiterin in einem Konzern, fragt: »Das geht jetzt schon seit Jahren so: Erst war es die Coronakrise mit all ihren Unsicherheiten, jetzt kommen rapide steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie potenzielle Versorgungsengpässe hinzu. Wir im Einkauf wissen kaum mehr, wo uns der Kopf steht, haben fast täglich mit neuen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen mir in den Ohren, denn es wird ihnen zu viel. Und zu allem Überfluss steht mir auch noch mein Chef auf den Füßen, denn er will eine möglichst gute Planbarkeit. Ehrlich gesagt bin ich mittlerweile ausgelaugt und es gelingt mir immer weniger, den Fels in der Brandung zu mimen. Was soll ich tun?«