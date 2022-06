Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Personalberater anspricht, der nicht vom Unternehmen zur Stellenbesetzung beauftragt wurde. Dies kann zu einer unerwünschten mehrfachen Vorlage Ihres Lebenslaufs bei ein und demselben Unternehmen führen und dadurch Ihrer Reputation schaden.

Dies gilt übrigens auch für die Aufnahme Ihres Profils in sogenannte Marketing-Newsletter, die an Hunderte Unternehmen verschickt werden. Solche Newsletter mögen der Kundenakquise dienen, aber nicht Ihrer Vermittlung. Im Worst Case sind sogar Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. Sofern Ihnen diese Dienstleistung angeboten wird, sollten Sie dankend ablehnen. Sie können auch jederzeit Ihre Einwilligung zur Speicherung und Verwendung Ihrer Daten widerrufen, wenn Ihnen Zweifel an der Professionalität Ihres Kontaktes kommen.