Kongruent sein

Jetzt kommt die Kür: Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Ihnen dann vertrauen, wenn Ihre Körpersprache das unterstützt und bestätigt, was Sie sagen. Unsicherheiten in Ihrem Blick, Ihrer Körperhaltung, Ihrer Gestik, Ihrem Sprachduktus werden sofort als Inkonsistenzen, also Brüche, wahrgenommen und – Sie ahnen es bereits – haben das Potenzial, das Vertrauen in Sie zu untergraben. Weiter sollen Sie selbst das tun, was Sie sagen, also Wasser oder Wein predigen und auch saufen, jedoch nicht mischen.