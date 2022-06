Die beruflichen Fehlzeiten wegen Depressionen, Angst- und Belastungsstörungen steigen seit Jahren, bei der AOK um 56 Prozent seit 2010. Längst bilden sie die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen. Mit 30 Tagen je Fall dauern sie auch mehr als doppelt so lang wie der Durchschnitt mit 14 Tagen. In der Coachingpraxis fällt dabei besonders auf, wie viele Berufstätige bereits unter 40 völlig erschöpft sind, obwohl sie im Grunde einer recht unspektakulären Bürotätigkeit in Regelarbeitszeit nachgehen und ein oder zwei Kinder haben. Vielfach suchen die Betroffenen die Gründe zuerst bei sich: Bin ich nicht gut genug organisiert, setze ich die falschen Prioritäten, kann ich »einfach nicht Nein sagen«?