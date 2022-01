Tipps von der Karriereberaterin Soll ich meinen sicheren Job für eine befristete Stelle aufgeben?

Ein Gastbeitrag von Doris Brenner

Bettina hat einen Job in Festanstellung, sicher, aber ein bisschen langweilig. Jetzt liegt ein verlockendes Angebot auf dem Tisch, allerdings befristet. Was für den Wechsel spricht – und was dagegen.