Vertriebsmitarbeiter Martin, 46 Jahre, fragt: »Ich habe gelesen, dass der Discounter Aldi die Gehälter der Belegschaft an die Inflation anpasst, also freiwillig erhöht. Meine Gehaltsrunde ist für dieses Jahr schon vorbei und nicht besonders gut gelaufen. Kann ich da jetzt noch etwas machen?«

Fangen wir mit dem Ziel an: Verstehe ich sie richtig, dass Sie gerne einen Inflationsausgleich als Gehaltserhöhung verhandeln wollen? Echt jetzt? Haben Sie sich ausgerechnet, wie viel Sie in den vergangenen zehn Jahren mehr bekommen hätten, wenn lediglich die Inflation ausgeglichen worden wäre? Ja, es ist gerade doof, auf dem Konto zu sehen, wie die abgebuchten Beträge immer größer werden und das überwiesene Gehalt gleich bleibt. Dieses miese Gefühl kann ich gut nachvollziehen.

Rechnen wir an einem Beispiel zusammen durch, was der Unterschied zwischen Inflationsausgleichserhöhung und 5 Prozent verhandelter Gehaltssteigerung pro Jahr ausmacht. Wir starten 2013 mit 48.000 Euro Jahresbruttogehalt.

So lautet der Deal nach wie vor. Also auf geht's, bereiten Sie sich gut vor und führen Sie eine »ganz normale« Gehaltsverhandlung. Verhandeln Sie jedes Jahr und nutzen Sie die Gunst der Stunde für eine Nachverhandlung, wenn Sie eine besondere Leistung abgeliefert oder neue Aufgaben übernommen haben.

Noch besser vorbereiten

Was kann ich und was hat das Unternehmen davon für einen Nutzen? Legen Sie sich folgende Liste an und führen Sie diese am besten fortlaufend:

Projekte/Aufgaben/Stärken

Mein persönlicher Anteil

Nutzen fürs Unternehmen

Haben Sie Ihre drei bis acht Schlüsselargumente daraus immer in petto, dann können Sie selbstbewusst auftreten.