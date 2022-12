In Spanien hat das Parlament den Weg für zusätzliche freie Tage wegen Menstruationsbeschwerden für Frauen frei gemacht: In erster Lesung stimmten die Abgeordneten für einen Gesetzentwurf zum »Menstruationsurlaub« für Frauen mit starken Regelschmerzen. Der Gesetzentwurf wurde mit 190 Jastimmen, 154 Neinstimmen und fünf Enthaltungen angenommen. Die linksgerichtete spanische Regierung erklärte, mit der in Europa bisher noch nicht existierenden Regelung solle ein Tabu gebrochen werden.