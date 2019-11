Zielsetzungscoaching Ja, ich will

Ja, ich will

Viele Menschen würden gern bestimmte Gewohnheiten und Lebensumstände ändern, wissen aber nicht, wie ihnen das wirklich gelingt. Ein Trick: Veränderungsvorhaben kann man umsetzen, wenn man seine Willenskraft trainiert und stärkt.

Reicht eine hohe Motivation aus, um sich gesünder oder ökologisch nachhaltiger zu ernähren? Meistens nicht. Für eine Studie der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Zürich wurden Menschen begleitet, die von sich sagten, dass sie die feste Absicht hätten, ab jetzt nachhaltiger zu essen und weniger Fleisch zu konsumieren.

Doch eine besonders hohe Motivation allein führte nicht zu einer Verhaltensänderung. Erst wenn die Versuchsteilnehmer gezielt ihre Vorhaben formulierten, sich darauf bewusst konzentrierten, sie umzusetzen und auch die Hindernisse im Blick behielten, veränderte sich tatsächlich etwas - die Teilnehmer aßen dann wirklich weniger Fleisch als vorher.

Dieses Beispiel zeigt, dass Motivation oft überschätzt wird. Wer Ziele umsetzen will, braucht etwas ganz anderes: Willenskraft. "Wir setzen unsere Willenskraft nicht richtig ein, haben oft noch nicht mal auf dem Zettel, dass man sie unbedingt braucht, wenn man Pläne verwirklichen will", sagt Hans-Georg Willmann, Psychologe und Coach aus Freiburg. Das Problem: Willenskraft sei eine begrenzte Ressource, die schnell verpufft, wenn man sie auf zu viele Ziele gleichzeitig lenke. Wie wir mit unserer Willenskraft umgehen können, wie wir sie anzapfen, pflegen und trainieren können, das wissen sehr viele Menschen nicht. "Doch all das ist leicht lernbar", sagt Willmann.

Gemeinsam mit SPIEGEL WISSEN und dem SPIEGEL hat der Psychologe ein Coaching entwickelt, mit dem Sie Ihre Willenskraft stärken können. Einfache, praktische Übungen helfen Ihnen beispielsweise dabei, sich besser auf Ihre Ziele zu konzentrieren, Ausdauer zu entwickeln und sich in eine optimistische Verfassung zu bringen.

