Klingonen tauchten erstmalig in der Fernsehserie »Star Trek« auf (in Deutschland lief die Serie mit Captain Kirk und dem Vulkanier Spock unter dem Titel »Raumschiff Enterprise«). In der erfolgreichen Star-Trek-Serie »The Next Generation« gab es erstmals eine klingonische Hauptfigur: Lieutenant Worf. Die Sprache der Klingonen wurde von einem amerikanischen Linguisten entwickelt und ist mittlerweile als eigenständig anerkannt. Lieven L. Litaer lehrt sie seit Langem und kennt sich auch mit der klingonischen Kultur aus.